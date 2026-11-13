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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

Microsoft назвала причину масштабного сбоя в работе сервисов компании

Причиной масштабного сбоя в работе сервисов Microsoft по всему миру была техническая ошибка, а не кибератака или действия ИИ-агентов. Основная проблема уже устранена, и компания продолжает работать над восстановлением. Это следует из заявления корпорации в соцсети Х.
«Учитывая масштаб спроса, мы восстанавливали услуги постепенно, проверяя стабильность на каждом этапе. Хотя это заняло больше времени, это помогло обеспечить стабильное восстановление»,— указано в сообщении. Microsoft пообещала позже предоставить полный отчет о восстановлении инфраструктуры.
Сбой в работе сервисов Microsoft затронул компании и государственные учреждения более чем в 70 странах мира. Перебои возникли в программах для корпоративного общения и планирования, включая почтовый клиент Outlook, платформу Microsoft Teams, а также другие сервисы, входящие в облачную экосистему Microsoft 365.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ваша почта не доставлена».
Microsoft
Интернет-бизнес
Технологии