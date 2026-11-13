Microsoft назвала причину масштабного сбоя в работе сервисов компании

Сбой в работе сервисов Microsoft затронул компании и государственные учреждения более чем в 70 странах мира. Перебои возникли в программах для корпоративного общения и планирования, включая почтовый клиент Outlook, платформу Microsoft Teams, а также другие сервисы, входящие в облачную экосистему Microsoft 365.