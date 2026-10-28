Яблоко контроля

К ОРИ относят владельцев сервисов, позволяющих передавать сообщения (мессенджеры, соцсети, форумы). Реестр действует с 2014 года, в него входят как российские, так и иностранные компании. Роскомнадзор может сам вносить компании в реестр в случае, если компания не выполнила требование зарегистрироваться самостоятельно. По закону ОРИ должны в течение трех лет хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. Если компания откажется от сотрудничества, ей грозит штраф, а также блокировка сервисов.