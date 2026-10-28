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Яблоко контроля

Apple и Microsoft обяжут хранить данные о переписке российских пользователей
Американские Apple и Microsoft внесены в реестр организаторов распространения информации. Находящиеся в нем компании должны по закону в течение трех лет хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. Пока неясно, какие именно сервисы Apple и Microsoft попадут в реестр. Для российских компаний, отмечает эксперт, новых обязанностей в случае использования этих сервисов не возникает.

Софья Сидорова / Коммерсантъ

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Роскомнадзор включил Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 2 октября.

К ОРИ относят владельцев сервисов, позволяющих передавать сообщения (мессенджеры, соцсети, форумы). Реестр действует с 2014 года, в него входят как российские, так и иностранные компании. Роскомнадзор может сам вносить компании в реестр в случае, если компания не выполнила требование зарегистрироваться самостоятельно. По закону ОРИ должны в течение трех лет хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. Если компания откажется от сотрудничества, ей грозит штраф, а также блокировка сервисов.

Компания Microsoft официально ушла с российского рынка в 2022 году. Тогда доля сервиса Microsoft Teams вместе со всем пакетом Microsoft 365 составляла около 20% российского рынка платных приложений для корпоративных коммуникаций. Сейчас сервисы компании недоступны без использования VPN и регистрации в другом регионе. Apple также в 2022 году прекратила официальные продажи в России и отключила сервис Apple Pay для россиян, однако продолжила поддержку программного обеспечения своей продукции. В декабре 2025 года Роскомнадзор заблокировал сервис аудио- и видеозвонков FaceTime, разработанный Apple.

Для Apple и Microsoft включение в ОРИ означает требования хранить данные и предоставлять предусмотренную законом информацию российским органам, а при неисполнении — риск штрафов и блокировки, которая не происходит автоматически, а через целый ряд указаний и споров с органами, подчеркнул директор ИT-компании EvApps Альфред Столяров. Похожая история была с Telegram, который заблокировали только после спора о невыполнении требований ОРИ, напомнил господин Столяров. Сама регистрация в реестре не доказывает ни передачу переписки органам, ни ее невыполнение, добавил он.
Для российских компаний, говорит Столяров, новых обязанностей в случае использования этих сервисов не возникает, но возможные ограничения облачной почты, файлов и рабочих коммуникаций впоследствии могут угрожать непрерывности бизнеса.
Тем не менее до сих пор не ясно, какое именно количество сервисов затронет внесение в реестр ОРИ: пока что в записях указаны основные домены корпораций без уточнений.
Точную аудиторию Apple в России оценить невозможно, поскольку компания не раскрывает актуальное количество российских пользователей, говорит директор практики «Потребительский сектор» Strategy Partners Роман Самойлов. По данным «МегаФона», в начале 2026 года на iPhone приходилось 24% смартфонов, зарегистрированных в его сети. По данным Mediascope, месячная аудитория мобильного интернета в 2025 году составляла 105 млн россиян в возрасте от 12 лет. Если перенести на нее наблюдаемый операторами диапазон долей Apple (17–24%), то получится примерно 18–25 млн человек, подсчитал он.

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Аудитория Microsoft в России потенциально шире, если рассматривать не только облачные сервисы, но и программные продукты компании, продолжил Столяров. Согласно оценкам StatCounter, в российском сегменте настольных операционных систем Windows сохраняет ключевое положение — ее доля составляет 85–87%, говорит он.
Главный риск включения Apple и Microsoft в реестр ОРИ связан с тем, какие требования российское законодательство предъявляет к организаторам распространения информации и насколько компании готовы их выполнять, полагает господин Самойлов. Для Apple это потенциально может затрагивать iMessage и облачные функции, для Microsoft — корпоративные сервисы, почту, хранение данных и ИТ-инфраструктуру, резюмировал он. “Ъ” направил запрос в Роскомнадзор.
Microsoft
Мессенджеры и соцсети
Apple
Регулирование интернета

Авторы

  • Ника Сизова
    Ника Сизова
    старший корреспондент