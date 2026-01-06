Microsoft зарегистрировал в России товарный знак Magentic

Американская компания Microsoft зарегистрировала в России товарный знак Magentic. Об этом сообщил ТАСС.

Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака Magentic 30 сентября 2025 года, который был зарегистрирован 4 января 2026-го. Срок действия исключительного права продлен до 30 сентября 2035 года. Компания также подала заявки на регистрацию товарных знаков Microsoft, Excel, Windows, Xbox, Bing, Azure, Visual Studio, Wasteland и State of Decay.

Ранее американская компания также подавала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Microsoft 365 и Halo. За период с марта по октябрь 2025 года Microsoft подала 27 заявок, подсчитало агентство. В прошлом году компания также зарегистрировала три заявки, поданные в 2024 году. Две из них — товарные знаки Hackbox и Minecraft Shape Your World, а также изображение.

В марте 2022 года Microsoft объявила об уходе с российского рынка и приостановке продаж товаров и услуг в России. Компания заявила, что ушла с рынка в знак протеста против военных действий РФ на Украине.