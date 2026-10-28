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РКН внес Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор (РКН) 2 октября включил Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Внимание на это обратил Telegram-канал Tech Talk.
ОРИ — владельцы сервисов, позволяющих передавать сообщения (мессенджеры, соцсети, форумы). Реестр действует с 2014 года, в него входят российские и иностранные компании (к примеру, VK, Telegram, «Яндекс»). По закону ОРИ должны в течение трех лет хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. РКН имеет право самостоятельно вносить компании в реестр в случае их повторного отказа сделать это самостоятельно. Если компания откажется от сотрудничества, ей грозит штраф, а также блокировка сервисов.
В августе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple из-за неисполнения требований о соблюдении российских законов. Американская компания, по данным ФАС, не настроила предустановку отечественного магазина приложений RuStore и мессенджера «Макс». В Госдуме уверяли, что это не грозит блокировками iPhone.
Подробности — в материале «Ъ» «Предустановка по требованию».
Microsoft
Apple
Регулирование интернета
Роскомнадзор