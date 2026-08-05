Microsoft обвинила российских хакеров в атаках с помощью гостевого Wi-Fi

Компания Microsoft рассказала о хакерской кампании, направленной против инфраструктуры гостевых Wi-Fi-сетей в отелях и конференц-центрах по всему миру. В атаках корпорация обвинила группу Storm-2945, которую считает подразделением связанной с Россией группировки Midnight Blizzard, следует из пресс-релиза Microsoft.

Корпорация в качестве доказательства причастности Storm-2945 к Midnight Blizzard указала на сходства использованных технических приемов, методов фишинга и круга потенциальных жертв. Обе группы пытаются похищать данные из Microsoft 365 и используют приложения для обмена сообщениями в целях социальной инженерии, следует из релиза.

Midnight Blizzard — действующая из РФ хакерская группировка, которую власти Соединенных Штатов и Великобритании связывают со Службой внешней разведки России. По версии Microsoft, она атакует государственные органы, дипломатические представительства, поставщиков IT-услуг в США и Европе.

Storm-2945 действует как минимум с февраля 2026 года, а с начала мая начала вмешиваться в работу гостевых Wi-Fi-сетей, подчеркнули в компании. Microsoft утверждает, что хакеры активно использовали искусственный интеллект при подготовке и проведении атак.

Об атаках хакеров Midnight Blizzard на корпорацию представители Microsoft сообщали еще в начале 2024 года. Атаку характеризуют как организованную государством. Россия же ранее неоднократно отрицала причастность к кибератакам и хакерской деятельности.