Акции Microsoft упали, несмотря на рост прибыли на 60%

Microsoft отчиталась о росте чистой прибыли на 60% — с $24,1 млрд до $38,5 млрд, а также об увеличении выручки на 17%, до $81,3 млрд. Капитальные вложения корпорации увеличились на 66%, до $37,5 млрд. Основной объем средств был направлен на строительство инфраструктуры для облачных вычислений и технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно финансовой отчетности, прибыль Microsoft в этом квартале выросла за счет инвестиций в OpenAI, отмечает The New York Times (NYT). Финансовый директор Эми Худ заявила, что компания продолжит вкладывать в ИИ, так как клиентский спрос все еще превышает технические возможности. По прогнозам корпорации, дефицит вычислительных мощностей сохранится до конца 2026 года.

В сегменте персональных компьютеров и игрового бизнеса зафиксирован спад на 3% (до $14,3 млрд). Доходы от сервисов Xbox снизились на 5%, а продажи самих приставок сократились на 32%. Незначительный рост в 1% показали лишь ноутбуки — на фоне ожидаемого подорожания комплектующих.

Несмотря на то что показатели прибыли и выручки превзошли ожидания аналитиков, котировки Microsoft на внебиржевых торгах снизились более чем на 6%. NYT отмечает, что рынок встревожили масштабы расходов на ИИ и вопросы к их окупаемости.