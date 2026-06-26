Microsoft продлила поддержку ОС Windows 10 до октября 2027 года
Программу расширенной поддержки обновлений для Windows 10 продлили до октября 2027 года. Функция бесплатна для тех, кто входит в Windows 10 с помощью учетной записи Microsoft, сообщает портал Windows Central.
Изначально предполагалось, что программа расширенной поддержки Windows 10 будет действовать до октября 2026 года для обычных пользователей. Зарегистрироваться в ней можно бесплатно, войдя в систему с помощью учетной записи Microsoft, или оплатить доступ, потратив 1000 бонусных баллов Microsoft, сказано в статье. Все пользователи Windows 10, уже зарегистрированные в программе, автоматически получат дополнительный год обновлений.
Предполагается, что Microsoft продлила поддержку Windows 10 в связи с дефицитом оперативной памяти, что спровоцировало рост цен на новые персональные компьютеры. Решение корпорации предоставит клиентам больше времени для перехода на Windows 11, при этом они все еще будут получать важные обновления безопасности, заключили в статье.
Изначально компания Microsoft, разработчик операционной системы Windows 10, планировала прекратить ее официальную поддержку 14 октября 2025 года. После этой даты пользователи перестали бы получать обновления безопасности, что сделало бы устройства уязвимыми. Компания рекомендовала переход на Windows 11, но до этого предлагала продлить поддержку Windows 10 на год за 30 долларов в рамках программы дополнительного обновления безопасности. Этот шаг объяснялся тем, что, по данным на сентябрь 2025 года, более половины пользователей все еще работали на Windows 10.
Компания активно стимулирует потребителей к обновлению, предлагая бесплатные переходы с Windows 10 на Windows 11 при соблюдении системных требований. Однако, распространение Windows 11 шло медленнее, чем у ее предшественницы, из-за более высоких системных требований, не поддерживающих многие устройства с устаревшими процессорами. Тем не менее, по состоянию на июль 2025 года, Windows 11 впервые обогнала Windows 10 по глобальной доле рынка настольных ОС, заняв 52%, в то время как у Windows 10 было 44,59%. В России, однако, в июле 2025 года Windows 10 всё ещё доминировала на 73,98% устройств, тогда как Windows 11 была установлена лишь на 19,53%.
Проблемы с переходом также усугублялись тем, что ранее Microsoft уже прекращала бесплатное обновление с Windows 7 и 8 до Windows 10 и 11, требуя приобретения новой лицензии. Для бизнеса поддержка Windows 10 с октября 2025 года также должна была стать платной, что дополнительно стимулировало переход на Windows 11. Откат к старым ОС или отсутствие своевременных обновлений, как показывает практика, увеличивает риски безопасности, поскольку Microsoft прекращает техническую поддержку и выпуск обновлений.