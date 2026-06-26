Microsoft продлила поддержку ОС Windows 10 до октября 2027 года

Программу расширенной поддержки обновлений для Windows 10 продлили до октября 2027 года. Функция бесплатна для тех, кто входит в Windows 10 с помощью учетной записи Microsoft, сообщает портал Windows Central.

Изначально предполагалось, что программа расширенной поддержки Windows 10 будет действовать до октября 2026 года для обычных пользователей. Зарегистрироваться в ней можно бесплатно, войдя в систему с помощью учетной записи Microsoft, или оплатить доступ, потратив 1000 бонусных баллов Microsoft, сказано в статье. Все пользователи Windows 10, уже зарегистрированные в программе, автоматически получат дополнительный год обновлений.

Предполагается, что Microsoft продлила поддержку Windows 10 в связи с дефицитом оперативной памяти, что спровоцировало рост цен на новые персональные компьютеры. Решение корпорации предоставит клиентам больше времени для перехода на Windows 11, при этом они все еще будут получать важные обновления безопасности, заключили в статье.