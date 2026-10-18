The Telegraph: Microsoft отказалась от крупного дата-центра в Великобритании
Компания Microsoft расторгла соглашение об аренде строящегося дата-центра (центра обработки данных) Nscale в Лафтоне (Эссекс). Об этом пишет The Telegraph. По данным издания, площадка сталкивалась с задержками, а власти уведомили Nscale, что электроснабжение может появиться там только в 2030-е годы.
Nscale заявила, что продолжит развивать этот и другие объекты в Великобритании, и ищет альтернативные источники энергии и площадки для расширения. Компания также утверждает, что ее отношения с Microsoft «остаются прочными». Microsoft ситуацию не комментировала.
Как сообщает The Telegraph, «уход Microsoft — удар для Nscale», которая рассчитывает привлечь до $3 млрд на IPO уже в этом месяце. Около 85% контрактов Nscale приходится на Microsoft и Anthropic. Отмечается, что флагманский дата-центр компании в Норвегии также отстает от графика на шесть месяцев.
7 октября стало известно, что в Финляндии под давлением местной общественности приостановили строительство крупного дата-центра американской корпорации Google.
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