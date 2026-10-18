The Telegraph: Microsoft отказалась от крупного дата-центра в Великобритании

Как сообщает The Telegraph, «уход Microsoft — удар для Nscale», которая рассчитывает привлечь до $3 млрд на IPO уже в этом месяце. Около 85% контрактов Nscale приходится на Microsoft и Anthropic. Отмечается, что флагманский дата-центр компании в Норвегии также отстает от графика на шесть месяцев.