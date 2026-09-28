Билл Гейтс: договориться о регулировании ИИ будет сложнее, чем о ядерном оружии

Основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире NBC News заявил, что достичь глобального соглашения о регулировании искусственного интеллекта будет труднее, чем договориться об ограничении ядерных вооружений в эпоху Холодной войны. По его словам, США должны возглавить этот процесс, несмотря на позицию Дональда Трампа, отказавшегося вводить ограничения для ИИ-компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Microsoft Билл Гейтс

Фото: Brendan McDermid / Reuters Основатель Microsoft Билл Гейтс

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Билл Гейтс подчеркнул, что мониторинг работы ИИ не затормозит отрасль и не помешает гонке с Китаем. Главную угрозу он видит в злоумышленниках: небольшие группы теперь способны совершать кибератаки и мошенничество, доступные ранее лишь крупным государствам. «Одного аварийного выключателя недостаточно», — заявил он, пояснив, что нужны встроенные системы наблюдения и записи действий ИИ.

По мнению Гейтса, внедрять средства защиты и мониторинг нужно до того, как произойдут крупномасштабные кибератаки или биоатаки. «Это другой спор — нужно ли замедляться или нет, — сказал он. — Но решение внедрить средства защиты и мониторинг — это наш выбор. И единственный вопрос: сделаем мы это до или после крупномасштабных кибератак или биоатак?»