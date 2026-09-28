Билл Гейтс: договориться о регулировании ИИ будет сложнее, чем о ядерном оружии
Билл Гейтс сравнил соглашение по ИИ с переговорами по ядерному оружию
Основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире NBC News заявил, что достичь глобального соглашения о регулировании искусственного интеллекта будет труднее, чем договориться об ограничении ядерных вооружений в эпоху Холодной войны. По его словам, США должны возглавить этот процесс, несмотря на позицию Дональда Трампа, отказавшегося вводить ограничения для ИИ-компаний.
Основатель Microsoft Билл Гейтс
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Билл Гейтс подчеркнул, что мониторинг работы ИИ не затормозит отрасль и не помешает гонке с Китаем. Главную угрозу он видит в злоумышленниках: небольшие группы теперь способны совершать кибератаки и мошенничество, доступные ранее лишь крупным государствам. «Одного аварийного выключателя недостаточно», — заявил он, пояснив, что нужны встроенные системы наблюдения и записи действий ИИ.
По мнению Гейтса, внедрять средства защиты и мониторинг нужно до того, как произойдут крупномасштабные кибератаки или биоатаки. «Это другой спор — нужно ли замедляться или нет, — сказал он. — Но решение внедрить средства защиты и мониторинг — это наш выбор. И единственный вопрос: сделаем мы это до или после крупномасштабных кибератак или биоатак?»
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Запрограммирован на успех
Предлагаемый Биллом Гейтсом мониторинг искусственного интеллекта предполагает определение ответственных за сбор и обучение данных, а также постоянный доступ к моделям для проверки источников информации.
Гейтс настаивает, что такие меры безопасности и контроля должны быть обязательными и разрабатываться с участием правоохранительных органов и политиков, а не только путем саморегулирования отрасли. На международном уровне США и Китай в сентябре 2026 года договорились о запуске регулярного межведомственного «Диалога по ИИ» для выработки общих подходов к угрозам. В рамках этого диалога США стремятся создать систему взаимного уведомления об инцидентах с ИИ, представляющих угрозу национальной безопасности.
Ранее, в мае 2026 года, страны планировали разработать протокол внедрения лучших практик, чтобы негосударственные субъекты не могли использовать ИИ-модели. Внутри США президент Дональд Трамп в ноябре 2025 года выступал за федеральное регулирование ИИ, объясняя это необходимостью предотвратить замедление развития отрасли из-за разрозненных правил штатов и сохранить лидерство перед Китаем.