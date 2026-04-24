Microsoft предложит 9 тыс. сотрудников добровольно уйти на пенсию

Microsoft впервые за свою 51-летнюю историю намерена предложить части штата программу добровольного увольнения с выплатой компенсаций. Как сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы компании, право на участие в программе получат около 7% сотрудников в США — им предложат единовременную пенсионную выплату в обмен на увольнение по собственному желанию.

Программа затронет работников на должностях не выше старшего директора, чей возраст и стаж работы в сумме составляют 70 лет и более. Детальные условия будут разосланы 7 мая. В служебной записке вице-президента Microsoft по персоналу Эми Коулман указано, что инициатива позволит ветеранам компании «сделать следующий шаг на своих условиях при щедрой поддержке работодателя».

Параллельно с этим Microsoft меняет систему ежегодных вознаграждений. Теперь руководителям будет проще распределять акции среди подчиненных: их больше не обязывают жестко привязывать пакеты акций к денежным бонусам. Также упростится процесс аттестации — вместо девяти вариантов оплаты труда менеджерам предложат на выбор пять, что должно сделать систему оценки более гибкой.

Bloomberg подсчитало, что программа затронет почти 8750 человек. Агентство отмечает, что крупнейшие технологические компании ищут способы сократить расходы, направляя при этом миллиарды долларов на строительство инфраструктуры для своих сервисов в сфере искусственного интеллекта. Другие компании, активно инвестирующие в ИИ, такие как Oracle Corp. и Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена), за последний год также провели масштабные сокращения.

Влад Никифоров