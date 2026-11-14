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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

Microsoft сообщила о полном восстановлении своих сервисов после глобального сбоя

Компания Microsoft сообщила о полном восстановлении работы Teams, Outlook, Copilot и других своих сервисов, передает Reuters. Так завершился масштабный сбой, который более чем на сутки парализовал онлайн-коммуникации в коммерческих и государственных секторах по всему миру.
Причиной глобального сбоя в сервисах Microsoft стал технический сбой, а не хакерская атака или вмешательство ИИ-агентов, сообщали до этого в компании. Основную проблему устранили еще вчера вечером, после этого сервисы восстанавливали поэтапно.
Сбой в работе сервисов затронул компании и государственные учреждения более чем в 70 странах мира. Сильнее всего сбой затронул сервис Exchange Online, который обеспечивает работу корпоративной электронной почты на собственных доменах.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ваша почта не доставлена».
Microsoft
Интернет-бизнес
Технологии