Суд признал банкротом российскую «дочку» Microsoft

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Майкрософт Рус» — российское подразделение Microsoft.

В отношении компании открыто конкурсное производство. Заявление о собственном банкротстве общество подало в июле 2025 года, в сентябре суд ввел процедуру наблюдения.

В 2022 году Microsoft объявила о приостановке бизнеса в России. Позднее были закрыты филиалы компании в Москве, Казани, Екатеринбурге и других городах. В тот период вопрос о ликвидации ООО «Майкрософт Рус» не поднимался.

По итогам 2024 года выручка компании составила 161,6 млн руб., чистая прибыль — 174,1 млн руб. По итогам последнего полного года работы в России (2021) выручка достигла 6,9 млрд руб.