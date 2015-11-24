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22 июля, понедельник
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14:30
Итоги парламентских выборов на Украине. Последние данные
15:59
Чемезов: более 25% продаваемой в России питьевой воды является подделкой
17:17
Трамп назвал ложью и пропагандой информацию о задержанных в Иране шпионах ЦРУ
15:36
Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решены
14:13
«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»
18:21
Средняя стоимость элитного жилья в Подмосковье за три года упала на 45 млн рублей
17:50
Azur Аir перенесла вылет Boeing 777 из Москвы в Анталью по техническим причинам
17:46
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
17:20
Власти Стамбула потребовали от нелегальных мигрантов из Сирии покинуть город
17:13
Съемочную группу фильма «Сердце Пармы» обвинили в нанесении ущерба экологии
16:46
Зампред правления НОВАТЭКа Джетвей получил российское гражданство
16:37
В Госдуму внесен законопроект о погашении ипотеки государством после смерти военного
16:36
Трассу М11 предлагают назвать «За шавермой/За шаурмой», «Петровский тракт» или «Государева дорога»
16:28
Volvo отзывает полмиллиона автомобилей
16:25
Капсула для Hyperloop разогналась до 463 км/ч
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(обновлено: 22.07.2019)
Деятельность Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
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Объединенная авиастроительная корпорация укрепила руководство тремя новыми должностями
1
Лопастям указ не писан
Передача ОАК «Ростеху» откладывается из-за «Вертолетов России»
1
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Российские заводы продолжат работать на оборонку
«Полностью отечественных гражданских самолетов давно никто не делает»
Глава ОАК Юрий Слюсарь — в интервью “Ъ FM”
1
Геннадий Зюганов следит за истребителями
Он решил включиться в реформу авиапромышленности
2
ОАК влетит в «Ростех» на МС-21
А затем может быть объединена с «Вертолетами России»
2
Валерий Окулов уходит в авиапром
Для заместителя главы Минтранса нашли место в ОАК
2
Крылья складывают в положенном месте
«Ростех» может получить Объединенную авиастроительную корпорацию
32
Все крылья в одну корзину
ОАК сольется со своим гражданским дивизионом
1
SSJ 100 нашел место под африканским солнцем
ОАК поставит пять самолетов в Замбию
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Недвижимость
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Спорт
Hi-tech
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия