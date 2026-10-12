Росавиация увеличила ресурс SSJ-100 с иностранными комплектующими до 20 лет
12.10.2026, 15:29
Росавиация одобрила изменение типовой конструкции Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), выпущенных до 2022 года с иностранными комплектующими. Назначенный срок службы таких самолетов увеличен с 15 до 20 лет.
Документ устанавливает новые значения назначенного ресурса: 20 тыс. полетов, 40 тыс. летных часов и 20 лет вместо прежних 15 тыс. полетов, 25 тыс. летных часов и 15 лет, передает «Интерфакс».
Главный конструктор программы SSJ Владимир Лавров заявил, что новые показатели ресурса подтверждают надежность конструкции самолета, увеличивая назначенный ресурс до 40% от проектного уровня.
В России используется 154 самолета SSJ-100, крупнейшие эксплуатанты — «Россия», «Азимут» и Red Wings. Серийный выпуск импортозамещенной версии лайнера планируется начать в 2027 году.