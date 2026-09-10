ОАК намерена до конца года локализовать производство SJ-100 в Индии
Договор о локализации производства самолетов Sukhoi Superjet 100 в Индии должны подписать до конца 2026 года, заявил гендиректор Объединенной авиакорпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха. Соглашение заключат с индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Господин Бадеха допустил, что производство SJ-100 в Индии могут наладить не только по лицензии, но и в формате совместного предприятия, контроль в котором получит индийская сторона. По его оценке, в ближайшие 10 лет Индии понадобится около 100 самолетов класса SJ-100.
«Я думаю, что мы до конца года с ними подпишем уже твердый лицензионный договор, там очень глубокая степень проработки. То есть мы практически уже определились с партнером. Я думаю, что в самое ближайшее время заключим сделку»,— сказал глава ОАК на форуме «Иннопром. Индия» (цитата по «Интерфаксу»).
В январе ОАК и HAL подписали соглашение о сотрудничестве по производству самолетов. В Нью-Дели рассчитывают, что Superjet частично заполнит свободную нишу региональной авиации в стране. Представители HAL пообещали оказать содействие в сертификации самолета в Индии, а также в получении лицензии на реализацию узлов, агрегатов и комплектующих для его ремонта и технического обслуживания.
Локализация SJ-100 в Индии означает не перенос всей производственной цепочки, а использование индийской площадки для сборки и выпуска отдельных элементов конструкции. Индия уже производит комплектующие для Airbus, Boeing и Embraer, поэтому ее мощности могут быть задействованы для схожих узлов планера и каркаса. Проект ориентирован на индийский рынок и экспорт, а не на использование собранных в Индии самолетов в России.
Запуск проекта будет зависеть не только от производственной схемы, но и от допуска самолета к эксплуатации. Самостоятельная сертификация SSJ/SJ даже при наличии технической документации займет годы, а проблемы с показателями двигателя ПД-8 могут привести к сдвигу сроков его сертификации либо к сертификации с ограничениями по ресурсу и режимам эксплуатации.
У локализации есть и внешнее ограничение: если будет установлен факт поставки собранных в Индии самолетов в Россию, другие страны прекратят поставлять Индии компоненты. Поэтому индийская версия проекта рассчитана на местный рынок и экспорт, а не на обратные поставки в Россию.