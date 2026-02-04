ГТЛК, S7 Group и ОАК договорились о сотрудничестве по поставкам самолетов Ту-214

ГТЛК, S7 Group и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут сотрудничать для поставки 100 среднемагистральных самолетов Ту-214. В том числе будут поставлены лайнеры с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под модель эксплуатации S7 Airlines. Поставки лайнеров запланированы на 2029 год.

Самолет Ту-214

Документ был подписан на форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. До конца 2026 года должны заключить соглашения, определяющие сроки, объемы и другие условия сделки. Совместные рабочие группы S7 Group и ОАК уже определили технический облик Ту-214, требуемые доработки эксплуатационной документации, а также компоновку салона, который будет вмещать до 213 пассажиров.

ГТЛК выступит финансовым партнером и заказчиком. Компания будет отвечать за организацию финансирования и поставок новых самолетов. S7 Group обеспечит полный цикл эксплуатации лайнеров: инжиниринговый центр S7 Technics будет обслуживать воздушные суда, учебный центр S7 Training — займется подготовкой летных экипажей и наземного персонала.

«Стороны ориентируются на начало поставок серийных самолетов с 2029 года и продолжат работу в рамках рабочих групп для согласования окончательных условий контрактов»,— сказано в пресс-релизе ГТЛК (есть у «Ъ»).

В декабре 2025 года Росавиация выдала обновленному Ту-214 свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции. Один самолет уже сдан и эксплуатируется авиакомпанией Red Wings. Минпромторг планировал к концу 2027 года увеличить выпуск Ту-214 до 20 единиц в год. По данным ведомства, лайнером заинтересовалось несколько покупателей.