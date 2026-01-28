Россия впервые показала гражданские Ил-114-300 и SJ-100 за рубежом

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») впервые представила за рубежом новейшие гражданские самолеты Ил-114-300 и импортозамещенный SJ-100. Их продемонстрировали на выставке Wings India в Хайдарабаде на юге Индии, передает корреспондент ТАСС.

SJ-100, уточняет агентство, размещен на статической стоянке в специальной ливрее с элементами цветов национального флага Индии. Судно построено по серийным технологиям, оснащено в том числе отечественным двигателем ПД-8. Самолет впервые поднялся в воздух 5 сентября 2025 года. Кроме того, на выставке должен пройти первый зарубежный демонстрационный полет Ил-114-300.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Обновленная версия Ил-114-300 собирается из комплектующих российского производства и оснащена отечественными системами и оборудованием. Крейсерская скорость Ил-114-300 достигает 450–500 км/ч, максимальная высота полета — 7,6 тыс. м.