Алиханов: поставки импортозамещенного SJ-100 должны начаться в 2027 году

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов выразил надежду, что импортозамещенный самолет SJ-100 должен получить сертификат весной. Тогда же и начнутся поставки самолета.

«Как только сертификат получим, в следующем году начнем поставлять. Я надеюсь, что мы весной уже получим»,— сказал господин Алиханов в разговоре с ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Сейчас производится 28 самолетов, добавил министр.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который оснащен российскими двигателями ПД-8. Он вмещает 100 пассажиров. В марте первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что поставки SJ-100 планируется начать в конце 2026 года или в первом квартале 2027-го.