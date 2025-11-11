Дальность полета МС-21 сокращена на 1,2 тыс. км от предполагавшейся ранее

Полностью импортозамещенный самолет МС-21-300 в двухклассной компоновке с 175 пассажирами на борту сможет преодолевать максимальное расстояние в 3830 км. Это следует из обновленных технических характеристик воздушного судна. Информация доступна на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Более ранние характеристики предполагали максимальную дальность в пределах 5,1 тыс. км.

О сокращении дальности полета импортозамещенного МС-21 отраслевые источники заявляли «Ъ» еще в 2024 году. Причиной называлось утяжеление самолета после импортозамещения компонентов. Предполагалось, что дальность будет ограничена 2,3 тыс. км, но по мере летных испытаний ее доведут до показателя в 3,8–4,1 тыс. км. Этого достаточно, чтобы охватывать до 90% внутренних авиарейсов.

МС-21, оснащенный новыми отечественными системами и двигателями ПД-14, в настоящее время проходит летные испытания в Иркутске. Сертификация импортозамещенного самолета завершится до конца следующего года.

МС-21 рассчитан на вместимость от 163 до 211 пассажиров и собирается на Иркутском авиационном заводе. Первый полет модели состоялся в мае 2017 года, а в декабре 2020 года самолет впервые подняли в воздух с российскими двигателями ПД-14. В 2029 году планируется выйти на ежегодный выпуск 72 самолетов МС-21.

Влад Никифоров