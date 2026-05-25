S7 подтвердила намерение закупить 100 самолетов Ту-214

Авиакомпания S7 подтвердила заинтересованность в закупке российских самолетов Ту-214, сообщил в интервью «Ведомостям» глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Михаил Парнев. По его словам, стороны уже согласовывают техническое задание, которое планируется утвердить во второй половине года. После этого будут утверждены объемы финансирования и график поставок, а до конца текущего года ГТЛК рассчитывает подписать твердый контракт на первую партию лайнеров и опцион на остальные машины.

Обсуждается поставка 100 модернизированных Ту-214. Первые десять самолетов авиакомпания получит в прежней модификации — с кабиной, рассчитанной на трех членов экипажа, включая бортинженера. Оставшаяся часть партии будет поставлена в стандартном исполнении, где управлением занимаются только командир и второй пилот, добавил глава ГТЛК.

Россия завершила сертификацию Ту-214 в феврале, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее S7 подписала трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией и ГТЛК.