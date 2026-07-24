В России начали разработку версии МС-21 с увеличенной дальностью полета

ПАО «Яковлев» по заказу Минпромторга начало разработку укороченной версии самолета МС-21 с увеличенной дальностью полета. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на справочные материалы к поездке президента Владимира Путина в Иркутскую область.

Кроме того, в 2027 году ожидается передача авиакомпаниям первой серии импортозамещенных самолетов МС-21. Воздушному судну еще предстоит пройти сертификационные испытания и получить одобрение Росавиации, указывается в материалах.

Разработкой занимается Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех). К 2032 году компания рассчитывает выйти на производство до 36 самолетов МС-21 в год, следует из материалов. Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал ИС «Вести», что первые 18 самолетов МС-21 компания планирует поставить в 2027–2028 годах.

Самолеты МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разрабатываемый ПАО «Яковлев». Лайнер рассчитан на 150–211 пассажиров и призван заменить Boeing и Airbus. В интервью «Ъ» вице-премьер России Денис Мантуров рассказывал, что МС-21 получит версию в укороченном варианте после 2028 года. Модель должна составить конкуренцию Airbus A320.