«Ростех» исключил банкротство производителя SJ-100 «Яковлев»

ПАО «Яковлев» принадлежит «Объединенной авиастроительной корпорации» (входит в состав «Ростеха»). Она производит самолеты SJ-100, МС–21 и учебно-тренировочный Як-152. Выручка компании по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года составила 78 млрд руб., что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.