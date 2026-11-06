«Ростех» исключил банкротство производителя SJ-100 «Яковлев»
Банкротство не грозит производителю гражданских самолетов «Яковлев», заявили ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Ростех». В конце октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО «Ижсталь» о признании компании банкротом.
«Распространяемая в последнее время в СМИ информация об угрозе банкротства компании "Яковлев" не имеет ничего общего с действительностью … Любые разговоры на тему возможного банкротства предприятия абсолютно беспочвенны»,— утверждают в «Ростехе». В компании добавили, что «Яковлев» продолжает работать стабильно.
Пресс-служба «Яковлева» сообщила «Ъ-Удмуртия», что «Ижсталь» подала иск из-за образовавшейся задолженности. «ПАО “Яковлев” приняло необходимые меры для ее погашения в полном объеме»,— заверили в компании. Сумму задолженности производитель не назвал. В материалах суда она тоже не указана.
ПАО «Яковлев» принадлежит «Объединенной авиастроительной корпорации» (входит в состав «Ростеха»). Она производит самолеты SJ-100, МС–21 и учебно-тренировочный Як-152. Выручка компании по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года составила 78 млрд руб., что на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.