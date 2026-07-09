ОАК передала Минобороны истребители Су-30СМ2 и Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Минобороны многофункциональные истребители Су-30СМ2 и истребители-бомбардировщики Су-34. Партия была изготовлена в рамках гособоронзаказа, сообщил «Ростех».

Количество истребителей не приводится. Они прошли весь цикл наземных и летных заводских испытаний и уже направлены к местам несения службы, уточнили в госкорпорации.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, в том числе находящихся на значительных удалениях от аэродрома базирования. Также может использоваться для воздушной разведки.

Су-30СМ2 прошел «глубокую модернизацию» — в частности, улучшенная радиолокационная система позволяет истребителю «видеть» значительно дальше и точно поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия ПВО противника, рассказали в «Ростехе».

«Площадки ОАК ритмично и по графику выпускают и передают технику в рамках ГОЗ. Одновременно с поставками техники мы ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО»,— добавил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

В предыдущий раз ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-35С в декабре 2025 года. «Ростех» сообщал, что за 2025 год выпустил рекордное число боевых самолетов. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что корпорация поставляет 80% российского вооружения на СВО.