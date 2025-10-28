ОАК и индийская HAL подписали меморандум о производстве SJ-100

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подписала меморандум о взаимопонимании с Hindustan Aeronautics Limited (HAL) по производству самолетов SJ-100. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление индийской госкорпорации.

Сообщается, что документ был подписан накануне в Москве. Агентство отмечает, что бывший глава ОАК Юрий Слюсарь в 2023 году сообщал, что корпорация обсуждает возможность выпуска на мощностях HAL версии SJ-100, сертифицированной в Европе.

Reuters пишет, что сделка HAL и ОАК может усилить напряженность в отношениях Нью-Дели с Западом. Агентство напоминает, что российская корпорация, входящая в «Ростех», находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.