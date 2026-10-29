Сбор оплатит крылья

Пассажирам придется заплатить в любом случае. Но если эти деньги собираются заблаговременно и без процентов, а не идут в виде банковского кредита, это означает, что в итоге авиакомпании сэкономят на лизинговых платежах. Ну, а пассажиры столкнутся с меньшим удорожанием авиабилетов впоследствии, когда авиакомпании уже начнут выплачивать лизинговые платежи за новые самолеты».