Сбор оплатит крылья
Как подорожание билетов поможет России с лизингом самолетов
Цены на авиабилеты могут вырасти с 2027 года. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, это произойдет, если власти введут дополнительный сбор для пассажиров. Такая возможность предусмотрена в проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку.
На внутренних рейсах налог составит 500 руб. с человека, на международных — 1 тыс. руб., следует из заключения комитета Госдумы. Как именно будут взиматься деньги, пока не уточняется. Но эксперты предполагают, что сбор включат в стоимость билета. Мера направлена на «компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации» российских самолетов — МС-21, Ил-114-300, Ту-214 и SSJ-100.
За модернизацию парка пассажирам пришлось бы заплатить в любом случае, а нынешняя инициатива позволит даже немного сэкономить, полагает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев:
«Поставки самолетов первой партии будут финансироваться с привлечением средств Фонда национального благосостояния, а вот уже на вторую партию, которая среди прочего включает 90 самолетов МС-21 для группы Aeroflot, как раз и будут использованы средства, полученные от сбора.
В итоге эффективный платеж за лизинг воздушных судов ощутимо сократится.
Пассажирам придется заплатить в любом случае. Но если эти деньги собираются заблаговременно и без процентов, а не идут в виде банковского кредита, это означает, что в итоге авиакомпании сэкономят на лизинговых платежах. Ну, а пассажиры столкнутся с меньшим удорожанием авиабилетов впоследствии, когда авиакомпании уже начнут выплачивать лизинговые платежи за новые самолеты».
Передача авиакомпаниям МС-21, а также импортозамещенных «Суперджетов» и Ту-214 начнется во второй половине 2027 года, ожидают аналитики. Сбор покроет разницу между себестоимостью и льготной ценой поставки самолетов.
При текущем пассажиропотоке власти рассчитывают привлечь как минимум 200 млрд руб. в ближайшие три года, пишет “Ъ”. Однако трафик после введения налога вряд ли останется прежним, отмечает председатель Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков:
«Российские авиакомпании много лет предпочитали западные самолеты, потому что их топливная эффективность была выше. Какой она будет у этих самолетов, я не знаю, но боюсь, ниже, чем у Boeing и Airbus, которые еще продолжают эксплуатироваться российскими авиакомпаниями.
Такой дополнительный сбор повлияет и на снижение пассажиропотока.
И хотя он будет незначительным, явно не приведет к росту и без того малой мобильности населения. В программных документах ставится задача повышения этой самой мобильности, в том числе авиационной. Для авиабилетов на небольшое расстояние при стоимости в 3-4 тыс. руб. подорожание на 500 рублей будет заметным».
По данным “Ъ”, власти считают новый сбор временной мерой. После запуска серийного производства себестоимость самолетов начнет снижаться. И необходимость в дополнительных налогах якобы отпадет к 2030 году.