ОАК: замену двигателей на SSJ-100 оплатят авиакомпании по приемлемой стоимости

Замену иностранных двигателей на российские на самолетах SSJ-100 профинансируют авиакомпании, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Он заверил, что стоимость будет приемлема для перевозчиков.

«Стоимость этой модификации не является какой-то высокой или той, которую не выдержит экономика авиакомпании. Мы не планируем привлечения федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации»,— сказал он на «Иннопроме» (цитата по ТАСС).

По оценке ОАК, заменить двигатели надо будет на 50–100 самолетах SSJ-100. Господин Бадеха утверждает, что французские двигатели «имеют ограничения по ресурсам», а российский двигатель ПД-8 подлежит установке на неимпортозамещенную старую версию Superjet.

По данным «Ъ», ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей — конец 2029 года. Предварительная стоимость работ, которую называет большинство источников «Ъ»,— 2,3 млрд руб. для одного лайнера. Общая стоимость работ, таким образом, составит около 115 млрд руб. Это сопоставимо с ценой SSJ-100, но в два раза меньше себестоимости нового SJ-100 в 5,5 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Сухой расчет».