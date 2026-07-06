ОАК: замену двигателей на SSJ-100 оплатят авиакомпании по приемлемой стоимости
Замену иностранных двигателей на российские на самолетах SSJ-100 профинансируют авиакомпании, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. Он заверил, что стоимость будет приемлема для перевозчиков.
«Стоимость этой модификации не является какой-то высокой или той, которую не выдержит экономика авиакомпании. Мы не планируем привлечения федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации»,— сказал он на «Иннопроме» (цитата по ТАСС).
По оценке ОАК, заменить двигатели надо будет на 50–100 самолетах SSJ-100. Господин Бадеха утверждает, что французские двигатели «имеют ограничения по ресурсам», а российский двигатель ПД-8 подлежит установке на неимпортозамещенную старую версию Superjet.
По данным «Ъ», ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей — конец 2029 года. Предварительная стоимость работ, которую называет большинство источников «Ъ»,— 2,3 млрд руб. для одного лайнера. Общая стоимость работ, таким образом, составит около 115 млрд руб. Это сопоставимо с ценой SSJ-100, но в два раза меньше себестоимости нового SJ-100 в 5,5 млрд руб.
Подробности — в материале «Ъ» «Сухой расчет».
Решение ОАК о замене российско-французских двигателей SaM146 на самолетах SSJ-100 на отечественные ПД-8 вызвано ограничениями по ресурсам у первых и стремлением к импортозамещению. Общее количество самолетов, подлежащих ремоторизации, оценивается в 50-100 единиц, а работы по замене первых двигателей планируется начать в конце 2029 года. До этого момента авиакомпании могут столкнуться с трудностями в эксплуатации SSJ-100, так как иностранные партнеры прекратили поставки комплектующих и сервисное обслуживание SaM146 после 2022 года.
Процесс ремоторизации технически сложен, дорог и длителен. В «Ростехе» ранее заявляли, что необходимо решить вопросы экономической целесообразности замены двигателей и узнать готовность авиакомпаний к финансовому участию. Себестоимость одного комплекта двигателей ПД-8 оценивалась в 2,18 млрд рублей на 2024 год. Хотя ОАК утверждает, что финансирование будет за счет авиакомпаний, не привлекая федеральные средства, другие источники указывают, что часть стоимости (до половины) может быть покрыта Минпромторгом, а остальное — через Минтранс или собственников воздушных судов. Общая стоимость работ для 50 самолетов составит около 115 млрд рублей, что сопоставимо с ценой нового SSJ-100.
Разработка и сертификация двигателя ПД-8 находится на завершающей стадии. В феврале 2025 года «Ростех» представил ПД-8, а испытания импортозамещенного SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 начались в марте 2025 года. Сертификация ПД-8 запланирована на апрель 2026 года, а сертификация импортозамещенного SJ-100 ожидается в июле 2026 года. Серийные поставки SJ-100 с двигателями ПД-8 планируется начать в конце 2026 — начале 2027 года. Эти самолеты SJ-100 представляют собой новую версию Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.