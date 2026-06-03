ОАК сообщил о первых поставках Су-57 за границу

На международном рынке сохраняется «взрывной спрос» на российский истребитель пятого поколения Су-57, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха. По его словам, были осуществлены первые поставки за рубеж. Кто выступил покупателем, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростех Фото: Ростех

«Этим продиктован очень серьезный, даже взрывной спрос на эту машину на международном рынке по линии ВТС... Есть твердые контракты, есть на стадии подписания. Есть несколько серьезных заказчиков, которые по этому самолету с нами сотрудничают»,— рассказал в интервью ТАСС господин Бадеха, не приведя подробностей.

Су-57 разработан компанией «Сухой» (входит в ОАК) и выпускается на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Истребитель предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, а также для преодоления систем противовоздушной обороны. В январе 2010 года состоялся первый полет базовой версии Су-57, в мае 2026-го — первый полет прототипа двухместного истребителя Су-57.