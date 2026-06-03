Мантуров: «Байкал» перешел к этапу сертификационных испытаний

Государство в полном объеме выделяет средства на опытно-конструкторские работы (ОКР) по «Байкалу». При этом самолет уже перешел к этапу сертификационных испытаний. Об этом в интервью «Ъ» сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Ключевым этапом он назвал получение сертификата типа в 2026 году сначала для двигателя ВК-800 и воздушного винта, а затем — самолета в целом. «Сдвиг вправо был вынужденной мерой из-за отказа иностранных партнеров участвовать в проекте и необходимости перехода на полностью российские комплектующие. Сейчас график синхронизирован»,— объяснил Денис Мантуров. Он добавил, что сейчас график синхронизирован.

Вице-премьер отметил, что на начальном этапе эксплуатации «Байкала» есть ряд ограничений. Они связаны с тем, что новый однодвигательный самолет требует тщательной «обкатки». По этой причине первые борта задействуют на авиационных работах: лесоохране, авиахимических и других задачах. «Такой подход позволит накопить необходимую статистику надежности систем и перейти к пассажирским перевозкам на местных воздушных линиях»,— заключил господин Мантуров.

ЛМС-901 «Байкал» — однодвигательный самолет, предназначен для замены советского многоцелевого Ан-2. Проект разработан Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Московским авиационным институтом. Первые поставки самолета запланированы на 2027 год.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».