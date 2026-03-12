Семь сотрудников Иркутского авиазавода пострадали из-за падения оборудования

Травмы различной степени получили семь сотрудников Иркутского авиазавода (ИАЗ) во время подготовки самолета к вылету. Объединенная авиастроительная корпорация, в состав которой входит ИАЗ, уточняет, что люди пострадали из-за падения оборудования для наземного обслуживания воздушных судов.

По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, четверо пострадавших госпитализированы в медучреждения с травмами различной степени тяжести, еще трое отправлены на амбулаторное лечение.

ИАЗ организовал внутреннее расследование «для установления всех обстоятельств происшедшего» и для принятия мер «по обеспечению соблюдения требований техники безопасности на производстве».

Влад Никифоров, Иркутск