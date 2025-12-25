«Ростех» сообщил о выпуске рекордного числа боевых самолетов за год

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Минобороны РФ несколько многофункциональных истребителей Су-35С. Эта партия стала последней в 2025 году. В «Ростехе» заявили, что в этом году выпущено рекордное число боевых самолетов, но конкретное число не назвали.

В госкорпорации рассказали, что уже работают над планом производства истребителей на 2026 год. «Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнен в полном объеме»,— отметили в «Ростехе».

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха считает, что уходящий год «стал годом ударной работы» для предприятий ОАК, задействованных в выполнении гособоронзаказа. «Ряд наших заводов уже справился с производственной программой текущего года. Остальные завершают исполнение контрактов»,— добавил он.

В предыдущий раз ОАК передала Минобороны РФ партию истребителей Су-35С в начале ноября. В «Ростехе» сообщали, что авиастроители «уверенно нарастили темпы поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны РФ». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что корпорация поставляет 80% российского вооружения на СВО.