В Минпромторге назвал сроки поставки первых самолетов Ил-114-300
Замглавы Минпромторга Абраменков назвал сроки поставки самолетов Ил-114-300
Первый региональный самолет Ил-114-300 планируют передать заказчику до конца 2026 года, сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Еще два судна будут переданы в 2027-м.
«Первые три машины в глубокой степени готовности, я думаю, что первую мы точно в этом году передаем, остальные две, скорее всего, в начале следующего года будут, они сейчас строятся»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС).
Первые три самолета получит Второй Архангельский авиаотряд. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) оценивают потенциальный объем производства Ил-114-300 от 6 до 12 машин в год.
По данным управляющего директора «Ил» Даниила Бренермана, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) получила большое количество заявок на Ил-114-300 после его сертификации от авиакомпаний со всей России.
Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Судно вмещает 50–68 человек. Предполагается, что он должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Самолет прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев более 6 тыс. км.
Второй опытный самолет Ил-114-300 совершил первый полет с аэродрома ПАО ОАК — ЛАЗ им. П. А. Воронина в марте 2024 года, что возобновило летные испытания после их приостановки в августе 2021 года из-за крушения самолета Ил-112В. Основная программа сертификационных испытаний пассажирского самолета Ил-114-300 была выполнена в 2025 году, после чего начались дополнительные испытания в Якутии для проверки работоспособности в условиях экстремально низких температур.
Управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман сообщил в феврале 2026 года, что самолет подтвердил работоспособность в условиях якутских морозов, совершив взлет и посадку с заснеженной грунтовой полосы в аэропорту «Маган». Кроме Ил-114-300, который является модернизированной версией турбовинтового Ил-114 и должен заменить устаревшие Як-40 и Ан-24, «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) представила импортозамещенный SJ-100 на выставке Wings India в Хайдарабаде в январе 2026 года.
Заместитель главы Минпромторга России Геннадий Абраменков в апреле 2026 года сообщил, что помимо поставок Ил-114-300, запланированы поставки 18 серийных самолетов МС-21 в 2026-2027 годах, а также 42 самолетов SJ-100 авиакомпаниям «Азимут», Red Wings и «Аврора», и 11 Ту-214 — Red Wings. Он также отметил, что сейчас законтрактовано 72 российских самолета.