В Минпромторге назвал сроки поставки первых самолетов Ил-114-300

Первый региональный самолет Ил-114-300 планируют передать заказчику до конца 2026 года, сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. Еще два судна будут переданы в 2027-м.

«Первые три машины в глубокой степени готовности, я думаю, что первую мы точно в этом году передаем, остальные две, скорее всего, в начале следующего года будут, они сейчас строятся»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС).

Первые три самолета получит Второй Архангельский авиаотряд. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) оценивают потенциальный объем производства Ил-114-300 от 6 до 12 машин в год.

По данным управляющего директора «Ил» Даниила Бренермана, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) получила большое количество заявок на Ил-114-300 после его сертификации от авиакомпаний со всей России.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Судно вмещает 50–68 человек. Предполагается, что он должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Самолет прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев более 6 тыс. км.