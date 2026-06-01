Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала поставки самолета Ту-214. Об этом ТАСС сообщил глава ОАК Вадим Бадеха. На вопрос журналистов он ответил, что поставки воздушных судов «уже идут».

Макет самолета ТУ-214 на XIII Национальном авиационном инфраструктурном салоне НАИС-2026 (февраль 2026 года)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Макет самолета ТУ-214 на XIII Национальном авиационном инфраструктурном салоне НАИС-2026 (февраль 2026 года)

Ту-214 — узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для среднемагистральных маршрутов. Он вмещает до 210 пассажиров и способен летать на расстояния до 6,5 тыс. км. Первые самолеты начали производить в конце 1990-х годов. Самолеты выпускали по госзаказу до 2022 года. В этом же году из-за международных санкций началась работа над серийным производством модели с заменой импортных элементов.

О запуске производства Ту-214 сообщал премьер-министр России Михаил Мишустин в феврале. 27 декабря 2025 года Росавиация выдала свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции Ту-214. Самолет успешно прошел испытания с заменой импортного оборудования, материалов и комплектующих на отечественные аналоги. О намерении закупить 100 Ту-214 заявляла авиакомпания S7 Airlines. Соответствующий меморандум S7 Group, ОАК и Государственная транспортная лизинговая компания подписали в начале февраля.