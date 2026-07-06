На каждый третий SSJ-100 в России поставят новые двигатели по цене самолета

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) предложили включить в программу по замене российско-французских двигателей SaM146 на SSJ-100 на российские ПД-8 50 самолетов, рассказали источники “Ъ”. Показатель определен исходя из состояния воздушных судов (ВС), ограничения ресурсов по незаменяемым компонентам и прогнозируемого срока службы. Предварительная стоимость работ — 2,3 млрд руб. для одного лайнера.

Общая стоимость работ составит около 115 млрд руб. Часть собеседников “Ъ” уточняет, что эта сумма включает лишь себестоимость двигателей и некоторые расходы на сопутствующие процедуры, потому итоговая цифра может быть выше. Себестоимость ПД-8 на 2024 год оценивалась в 1,09 млрд руб., то есть комплект из двух двигателей обойдется в 2,18 млрд.

Предполагается, что половину стоимости программы покроют средства по линии Минпромторга. Среди вариантов финансирования оставшейся половины, по информации источников “Ъ”, бюджетное финансирование через Минтранс или привлечение средств собственников ВС. Ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей — конец 2029 года.

В ОАК сообщили “Ъ”, что совместно с профильными органами власти и авиакомпаниями ведут работу над определением оптимальных параметров проекта ремоторизации SSJ-100 с точки зрения производственных мощностей и спроса эксплуатантов. В Объединенной двигателестроительной корпорации отметили, что стоимость ремоторизации преимущественно определяется ценой комплекта двигателей и будет снижаться при серийном производстве.

Подробности — в материале «Ъ» «Сухой расчет».