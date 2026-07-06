На каждый третий SSJ-100 в России поставят новые двигатели по цене самолета
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) предложили включить в программу по замене российско-французских двигателей SaM146 на SSJ-100 на российские ПД-8 50 самолетов, рассказали источники “Ъ”. Показатель определен исходя из состояния воздушных судов (ВС), ограничения ресурсов по незаменяемым компонентам и прогнозируемого срока службы. Предварительная стоимость работ — 2,3 млрд руб. для одного лайнера.
Общая стоимость работ составит около 115 млрд руб. Часть собеседников “Ъ” уточняет, что эта сумма включает лишь себестоимость двигателей и некоторые расходы на сопутствующие процедуры, потому итоговая цифра может быть выше. Себестоимость ПД-8 на 2024 год оценивалась в 1,09 млрд руб., то есть комплект из двух двигателей обойдется в 2,18 млрд.
Предполагается, что половину стоимости программы покроют средства по линии Минпромторга. Среди вариантов финансирования оставшейся половины, по информации источников “Ъ”, бюджетное финансирование через Минтранс или привлечение средств собственников ВС. Ориентировочный срок начала работ по замене первых двигателей — конец 2029 года.
В ОАК сообщили “Ъ”, что совместно с профильными органами власти и авиакомпаниями ведут работу над определением оптимальных параметров проекта ремоторизации SSJ-100 с точки зрения производственных мощностей и спроса эксплуатантов. В Объединенной двигателестроительной корпорации отметили, что стоимость ремоторизации преимущественно определяется ценой комплекта двигателей и будет снижаться при серийном производстве.
Подробности — в материале «Ъ» «Сухой расчет».
Проблема ремоторизации парка SSJ-100 возникла из-за прекращения поставок и сервисного обслуживания российско-французских двигателей SaM146 французской компанией Safran после февраля 2022 года. Safran отвечала за наиболее сложную «горячую часть» двигателя, в то время как российская ОДК занималась «холодной частью». Из-за отсутствия возможности ремонта «горячей части» прогнозировалось значительное сокращение числа эксплуатирующихся SSJ-100 к 2030 году. Часть самолетов, активно летавших в 2022 году, могли начать выходить из строя уже через год после публикации этих данных.
Замена двигателей SaM146 на отечественные ПД-8 на уже выпущенных SSJ-100 потребует доработки самих самолетов, что, по заявлениям «Ростеха», может быть экономически нецелесообразно. Госкорпорация также ставит вопрос о готовности авиакомпаний финансово участвовать в этом процессе. При этом, по мнению авиаэкспертов, если самолеты не будут доработаны и не будет продлен срок службы нынешних двигателей, российские авиакомпании могут лишиться до 340 самолетов к 2030 году с учетом других моделей.
Разработка двигателя ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ-100 (новой версии SSJ-100) велась на «ОДК-Сатурн» с использованием передовых российских технологий и материалов. В работу над ним был включен опыт создания более мощного двигателя ПД-14. Первый полет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 состоялся в марте 2025 года. Серийные поставки обновленных «Суперджетов» планировалось начать в 2026 году, с производственной программой до 30 машин.