ОАК поставит индийской Flamingo Aerospace шесть самолетов Ил-114-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав «Ростеха», объявила о стратегическом партнерстве с индийской компанией Flamingo Aerospace. Во время авиационной выставки Wings India 2026 в Хайдарабаде стороны подписали предварительное соглашение на поставку шести самолетов Ил-114-300 с 2028 года.

«Программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей Индии в региональной авиации»,— сообщили в пресс-службе ОАК. Как утверждают в ОАК, соглашение предполагает готовность индийской стороны к долгосрочному сотрудничеству.

Корпорация также предоставит Flamingo Aerospace дорожную карту развития авиационных компетенций. По словам ОАК, это позволит индийской стороне совершенствовать техническое обслуживание и капитальный ремонт самолетов, а также поспособствует развитию инфраструктуры.

«Это партнерство выводит на индийский рынок передовые самолеты и технологии, а также закладывает основу для создания устойчивых авиационных возможностей и квалифицированных рабочих мест в стране»,— заявил генеральный директор Flamingo Aerospace Субхакар Паппула.

Flamingo Aerospace также может стать ключевым партнером в продвижении авиационной продукции России в Индии, считают в ОАК. По словам генерального директора ОАК Вадима Бадехи, индийский рынок авиаперевозок растет «самыми быстрыми темпами в мире». Это, считает господин Бадеха, создает перспективу коммерческого успеха российских самолетов в Индии.