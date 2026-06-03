Мантуров допустил снижение себестоимости МС-21 после 2030 года

После 2030 года себестоимость серийных российских самолетов МС-21 может снизиться до уровня 7,4 млрд руб. Авиакомпании оценили ее как адекватную, а независимый аудит — справедливой и окупаемой. Об этом в интервью «Ъ» рассказал вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, вопрос цены самолета сохранится до 2030 года. Сниматься он будет по мере увеличения серийности и снижения издержек производства. «Себестоимость первых машин, безусловно, будет выше рыночной цены, это неизбежно с учетом того количества изменений и новых агрегатов, которые самолет получил в ходе импортозамещения»,— заявил господин Мантуров.

Вице-премьер отметил, что разницу для авиакомпаний планируется нивелировать за счет государственной субсидии. Первые отгрузки начнутся уже после подсчета цены и обеспечения разницы между себестоимостью и коммерческой ценой первых самолетов.

«При этом после 2030 года мы постепенно будем уходить от этой меры — масштабирование производства и работа по снижению себестоимости позволят выйти на цифру порядка 7,4 млрд руб.», — отметил вице-премьер. Основную роль для эксплуатантов будет играть размер лизингового платежа, добавил он.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, полностью оснащенный российскими системами. «Аэрофлот» рассчитывает получить 108 самолетов до 2030 года. К 2033-му группа авиакомпаний планирует увеличить число этих самолетов в парке до 200. Всего до 2030 года российские авиакомпании должны получить 990 гражданских самолетов.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».