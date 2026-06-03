Мантуров анонсировал создание укороченного самолета МС-21

В России планируют создать укороченную версию самолета МС-21, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Ъ». В самолете будет на две секции меньше, чем в полной модификации. Модель будет представлена после 2028 года, добавил господин Мантуров.

«Самолет будет прямым конкурентом А320, такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам»,— сказал господин Мантуров.

Сначала коммерческим эксплуатантам поставят полную версию МС-21, уточнил первый вице-премьер. «Дальше будет формироваться заказ на короткую версию и ее выход в серию. Потребуется сертификация или внесение изменений в сертификат, по сути — это новый самолет, хотя там все системы те же самые, только две секции будут вырезаны»,— добавил Денис Мантуров.

Подробнее — в интервью Дениса Мантурова «Ъ».