Су-57 налетал на экспорт

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э (на фото) стал одним из «гвоздей программы» завершившегося в конце прошлой недели международного авиасалона Dubai Airshow 2025. Самолет был представлен в статической экспозиции и показан в демонстрационных полетах, где зрителям продемонстрировали маневренность машины и раскрытие внутренних отсеков вооружения — ключевого элемента «стелс»-архитектуры.

Фото: Amr Alfiky / Reuters Су-57Э

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Су-57Э был показан в стандартной экспортной комплектации, уточнили “Ъ” члены российской делегации. В летную программу, в частности, входили пролеты на различных режимах и демонстрация элементов, позволяющих оценить работу бортовых систем.

Также во время выставки российские представители впервые официально подтвердили продажу Су-57Э «иностранному заказчику». Как пояснил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Вадим Бадеха, первые два самолета уже получены заказчиком: «Они приступили к несению боевого дежурства, заказчик доволен». Страна-покупатель официально не указывается, однако наиболее вероятным кандидатом на эту роль эксперты ранее называли Алжир. В последние годы эта североафриканская страна проявляла устойчивый интерес к российским тяжелым платформам и продолжает модернизацию собственного авиапарка.

В ОАК добавили, что поставка выполнена в рамках экспортного контракта и сопровождалась подготовкой летного и технического состава заказчика при участии отечественных специалистов. Детали дальнейших поставок оставшихся десяти самолетов в корпорации не раскрывают.

Дмитрий Сотак