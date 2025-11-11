МС-21 набирает вес

Максимальная дальность полета отечественного МС-21 сократилась на четверть. Лайнер, который должен заменить иностранные Boeing и Airbus, теперь не сможет летать на дистанцию больше, чем 3,8 тыс. км. Ранее производитель заявлял о дальности в 5,1 тыс. км. Этого не хватит, чтобы эксплуатировать МС-21 на рейсах за границу, например, в турецкую Анталью, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли. В следующем году Объединенная авиастроительная корпорация, дочерняя структура «Ростеха», начнет серийный выпуск отечественного самолета.

Но реальные проблемы с дальностью будут ощущаться только после 2030-го, рассуждает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин: «Этого достаточно для большинства маршрутов, по крайней мере, внутренних, которые выполняются на узкофюзеляжных самолетах. Тем не менее некоторые направления, которые доступны, например, для Airbus и Boeing, для МС-21 станут недоступны, но поскольку новые самолеты зарубежных компаний купить нельзя, задача все-таки в том, чтобы был самолет, который может летать, а то, какие у него характеристики, отходит на второй план.

До середины 2030-х годов еще останется какое-то количество самолетов иностранного производства, которые смогут летать по более дальним направлениям, в тот же Иркутск. Дозаправка — это дополнительное время, затраты и так далее, это уже может быть экономически нецелесообразно. Надо будет смотреть ближе к делу, когда все-таки самолет будет серийно выпускаться в массовом количестве. Например, сделают укороченный МС-21 , который, соответственно, будет легче и сможет летать дальше. Пусть он будет брать меньше пассажиров, и себестоимость перевозки будет выше».

В «Ростехе» “Ъ FM” сообщили, что новые летные характеристики МС-21 соответствуют техническому заданию Минпромторга 2009 года. Там добавили, что со временем дальность полета может вырасти, и привели в пример первые поколения Boeing 737. МС-21 расшифровывается как Магистральный самолет XXI века, говорит основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков.

По его словам, в этом контексте ссылка на Boeing 1960-х годов выглядит странно: «Это результат импортозамещения, все началось с импортозамещения материалов крыла. Изначально у МС-21 главной отличительной особенностью было цельнокомпозитное крыло: сначала были импортные компоненты из полимерных композиционных материалов, потом их заместили, а результатом этого стало увеличение веса. Потому что есть понятие удельная прочность, есть удельный вес конструкции, и он вырос из–за того, что просто заменили материал. Как показала практика, и по другим направлениям импортозамещения у нас в результате вес агрегатов растет. Это, прежде всего, связано с отставанием в технологическом плане.

Есть другая проблема, которая еще проявит себя в будущем: помимо весовых характеристик, будут и ухудшения характеристик надежности. Потому что когда делается впервые какое-то изделие, оно поначалу страдает так называемыми детскими болезнями, процесс будет более долгосрочным и более дорогим с точки зрения стоимости обслуживания. Доработка характеристик — это традиционная работа. У Boeing на это ушло почти 40 лет. И если ссылка на Boeing является актуальной, значит, через лет 40 мы достигнем тех характеристик, которые американское производство имеет сейчас».

В марте 2024-го источники “Ъ” сообщали о том, что в результате импортозамещения МС-21 стал тяжелее на 6 тонн. В декабре 2020-го самолет впервые поднялся в воздух с российскими двигателями ПД-14. В 2029-м планируется выйти на ежегодный выпуск 72 единиц МС-21, утверждают в Минпромторге.

