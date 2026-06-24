ОАК согласовала контракт на поставку 90 самолетов МС-21 «Аэрофлоту»

Контракт на вторую партию из 90 самолетов МС-21 для «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) согласован, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Вадим Бадеха. По его словам, документ уже прошел все технические и юридические процедуры. Осталось дождаться решения по финансированию.

«Думаю, что в самое ближайшее время контракт будет подписан»,— рассказал господин Бадеха журналистам (цитата по ТАСС).

МС-21 — проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолета. Он должен заменить Ту-154 и Ту-204, а также сможет составить конкуренцию иностранным моделям.

В феврале господин Бадеха говорил, что подписание контракта на поставку 90 самолетов МС-21 для «Аэрофлота» планируется в первом квартале.