ОАК согласовала контракт на поставку 90 самолетов МС-21 «Аэрофлоту»
Контракт на вторую партию из 90 самолетов МС-21 для «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) согласован, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Вадим Бадеха. По его словам, документ уже прошел все технические и юридические процедуры. Осталось дождаться решения по финансированию.
«Думаю, что в самое ближайшее время контракт будет подписан»,— рассказал господин Бадеха журналистам (цитата по ТАСС).
МС-21 — проект ближне-среднемагистрального пассажирского самолета. Он должен заменить Ту-154 и Ту-204, а также сможет составить конкуренцию иностранным моделям.
В феврале господин Бадеха говорил, что подписание контракта на поставку 90 самолетов МС-21 для «Аэрофлота» планируется в первом квартале.
В рамках комплексной программы развития гражданской авиации, ОАК планирует поставить авиакомпаниям России более полутысячи машин до 2030 года, включая МС-21, SJ-100 и Ту-214. Однако из-за переноса сроков поставок «Аэрофлот» рассматривает возможность пересмотреть условия контракта и трансформировать все 339 самолетов в МС-21, отказавшись от SJ-100 и Ту-214. Этот выбор считается рациональным, поскольку МС-21 относится к наиболее востребованной размерности, а однотипный флот способствует сокращению эксплуатационных издержек.
Проект МС-21 столкнулся с увеличением стоимости из-за санкций, что затрудняет реализацию по себестоимости и заложение издержек в цену. Планируется, что разница между себестоимостью и коммерческой ценой первых самолетов МС-21 будет компенсирована за счет государственной субсидии. Минфин сообщал о выделении около 280 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на проект МС-21. Ростех ранее заявлял о планах начать серийное производство МС-21 в 2026 году.
Предполагалось, что до 2030 года «Аэрофлот» получит 210 самолетов МС-21 из 270 планируемых к производству. Однако в начале марта 2024 года Минпромторг и Ростех сообщали о переносе поставок всех российских пассажирских самолетов, включая МС-21. Целевые сроки начала поставок МС-21 для «Аэрофлота» после последнего переноса установлены на четвертый квартал 2025 года.