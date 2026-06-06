Шереметьево ввел посадку по биометрии на всех рейсах «Аэрофлота» по России

Аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии. Зарегистрироваться на рейс и пройти в чистую зону могут пассажиры всех внутренних рейсов «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) и «России», заявила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова.

Нововведение доступно пассажирам с 1 июня. Регистрация на рейс и самостоятельная сдача багажа доступна по всем внутренним направлениям, а проход в зону выходов на посадку — для пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота» из терминала В, уточнила госпожа Захаренкова. Также биометрические системы установлены на отдельных выходах на посадку.

«На этой неделе услугой биометрической идентификации и прохода на рейс воспользовались пассажиры, следующие в аэропорты Калининграда, Самары, Екатеринбурга, Минеральных Вод»,— рассказала «РИА Новости» Анна Захаренкова.

В понедельник в Шереметьево и в петербургском Пулково запустили сервис посадки пассажиров по биометрии на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» между двумя городами. Сервис будет действовать в качестве эксперимента до 1 апреля 2027 года. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо заранее зарегистрировать данные в Единой биометрической системе. Во Внуково допускали, что могут присоединиться к эксперименту.