ОАК поставит в Индию 85 самолетов Ил-114-300

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») заключила с авиакомпаниями из Индии соглашения о поставке 85 самолетов Ил-114-300. Документы подписали на полях выставки «Иннопром. Индия» в Нью-Дели, рассказала пресс-служба Минпромторга.

Как уточнили в ведомстве, 50 самолетов направят авиакомпании Pinnacle Air, 35 воздушных судов — Sleek Aviation. Также планируется заключение соглашения о намерениях на поставку до 20 самолетов авиакомпании Air Kerala.

С компанией Sleek Aviation ОАК также откроет совместный учебный центр с полнопилотажным тренажером Ил-114-300. «Индия обладает значительным потенциалом для развития региональных авиаперевозок, и Ил-114-300 хорошо отвечает задачам расширения маршрутной сети и повышения транспортной доступности», — цитирует пресс-служба замглавы Минпромторга Геннадия Абраменкова.

Глава ОАК Вадим Бадеха также рассказал о планах создать с Индией совместный инженерный центр. Компания разрабатывает программу сотрудничества вместе с Московским авиационным институтом (МАИ). Он затронет как научную, так и образовательную области. «Мы к этому готовы, и я думаю, что в ближайшее время мы совместно с индийской стороной начнем сотрудничество по этому проекту», — отметил господин Бадеха (цитата по ТАСС).

Новость обновлена в 10:05 мск. Исправлены заголовок и данные в тексте в связи с поступлением уточнения от ОАК.