ОАК подтвердила переезд юрлица «Туполева» из Москвы в Казань

Юрлицо АО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) сменит регистрацию с Москвы на Казань. Решение принято после предложения президента Владимира Путина о переезде госкомпаний в регионы, рассказали «РИА Новости» в ОАК.

Осуществить переезд планируется после «проведения корпоративных мероприятий». «Данное решение (о переезде.—"Ъ") принято на уровне акционеров ПАО "ОАК"», — уточнили в ОАК.

По итогам Петербургского экономического форума в 2024 году Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о релокации головных офисов госкорпораций. Особое внимание президент предложил обратить на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Промсвязьбанк решил переехать в Ярославль, а сотрудников «РусГидро» перевели из Москвы в Красноярск. В 2025 году правительство сформировало список из 170 компаний для переезда из Москвы.