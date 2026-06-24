ОАК подтвердила переезд юрлица «Туполева» из Москвы в Казань
Юрлицо АО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) сменит регистрацию с Москвы на Казань. Решение принято после предложения президента Владимира Путина о переезде госкомпаний в регионы, рассказали «РИА Новости» в ОАК.
Осуществить переезд планируется после «проведения корпоративных мероприятий». «Данное решение (о переезде.—"Ъ") принято на уровне акционеров ПАО "ОАК"», — уточнили в ОАК.
По итогам Петербургского экономического форума в 2024 году Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о релокации головных офисов госкорпораций. Особое внимание президент предложил обратить на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Промсвязьбанк решил переехать в Ярославль, а сотрудников «РусГидро» перевели из Москвы в Красноярск. В 2025 году правительство сформировало список из 170 компаний для переезда из Москвы.
Переезд юрлица АО «Туполев» в Казань, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), соответствует общему тренду по переносу головных офисов госкорпораций в регионы после поручений президента Владимира Путина в 2024 году. Казань является ключевым центром для авиастроительной отрасли, так как здесь находится Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — филиал АО «Туполев». Завод активно модернизируется и занимается производством самолетов Ту-214 и Ту-160М.
В последние годы на Казанском авиационном заводе проводились масштабные работы по техническому перевооружению цехов для увеличения производства Ту-214, что требует значительных инвестиций и новых кадров. Параллельно с этим, в АО «Туполев» произошли кадровые перестановки: с ноября 2024 года пост управляющего директора занимал Александр Бобрышев, а с января 2026 года его сменил Юрий Абросимов, выпускник Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева.
Казанский авиационный завод активно наращивает производственные мощности. Например, в 2024 году в производственной программе завода числились два самолета Ту-214, а к 2027 году планируется произвести 13 таких самолетов. Также к 2027-2028 годам Россия намерена производить не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию еще один пятикоординатный фрезерный станок для производства деталей крыла самолета. Эти планы подчеркивают возрастающую роль Казани в российском авиастроении.