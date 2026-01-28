Superjet сменит паспорт

На международном салоне Wings India российская Объединенная авиастроительная корпорация и местная корпорация HAL подписали соглашение о сотрудничестве по производству самолетов. В Нью-Дели рассчитывают, что Superjet частично заполнит свободную нишу региональной авиации в стране. Представители HAL пообещали оказать содействие в сертификации самолета в Индии, а также в получении лицензии на реализацию узлов, агрегатов и комплектующих для его ремонта и технического обслуживания.

Российская сторона будет оказывать поддержку в переоснащении производственных мощностей, проектировании и привлечении специалистов. Чтобы выполнить соглашение, потребуется по меньшей мере от трех до пяти лет, обращает внимание авиаэксперт Михаил Вахнеев: «Соглашение, которое было подписано, — это начало пути. В нем попытались в целом определить дальнейшее возможное сотрудничество по производству Superjet в Индии, а также возможность индийской компании HAL получить лицензию не только на производство, но и на продажи этих Superjet, включая узлы, комплектующие для ремонта и вообще техническое обслуживание. Сейчас говорить что-то конкретное, мне кажется, рано. Надо сперва дождаться сертификации в России, чтобы началось серийное производство самолета в том облике, в котором он сразу будет идти в авиакомпании. Так скажем, детские болезни, которые будут вылезать первые три-пять лет, надо будет устранять, а потом уже стоит говорить о производстве SSJ-100 в Индии».

Отечественный авиадвигатель ПД-8, который будут устанавливать на полностью импортозамещенный Superjet, на минувшей неделе прошел испытания на безопасность. Производственные мощности в Индии, вероятно, можно будет использовать для изготовления неподсанкционных узлов для Superjet. Но на данном этапе говорить о поставках собранных самолетов обратно в Россию не приходится, обращает внимание основатель цифрового сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков: «Проект с Индией ориентирован больше на индийский рынок и на экспорт, но не на использование собранных в Индии самолетов в России.

Это далеко не первый год, когда подписываются подобные документы по производству Superjet за пределами РФ. Главная причина в том, что оригинальная версия Sukhoi Superjet сделана с использованием импортных комплектующих, и в конфигурации, в которой самолет был спроектирован изначально, в России он не может производиться. После 2022 года ни одного нового самолета не собрали. Но в Индии такая возможность есть: страна может получать компоненты для сборки, плюс санкции не будут распространяться на самолеты, собранные в Индии.

Когда с Ирана снимали санкции, производство Superjet тоже обсуждалось, потом санкции вернули, и проект мгновенно растворился. Даже собранный в Индии Superjet — будь то совместное предприятие или производство под флагом только Индии — в случае поставки в Россию также подпадет под санкции. Индия заинтересована в развитии собственной компонентной базы. У нас проблема не собрать самолеты, а сделать компоненты для них. Индия уже является одним из участников производства комплектующих для западных самолетов Airbus, Boeing, Embraer. Эти мощности также могут быть задействованы, потому что там, скорее всего, будут изготавливаться схожие узлы в части конструкции планера и каркаса».

Вопросов с санкциями в отношении сторон не вызовет и продажа лицензии на старый Superjet с иностранными деталями и двигателем, считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев: «Я не вижу особых проблем, связанных с действием санкционного режима, потому что ОАК потенциально может продать какому-либо иностранному государству лицензию на производство даже не импортозамещенного Superjet, который состоит из иностранных комплектующих. Потому что если другая страна будет производить и собирать эти Superjet для собственного использования или для продажи на каких-то других рынках, у этой нее не будет проблем с приобретением иностранных комплектующих. Возникает вопрос, конечно, взаиморасчетов.

Они могут собирать самолеты для себя или для продажи на внешних рынках, но поставлять в Россию вряд ли, поскольку все другие страны прекратят поставлять им компоненты, если будет установлен факт поставки в Россию».

Базовая версия Sukhoi Superjet 100 разрабатывалась с начала 2000-х годов и эксплуатируется с 2011 года. По оценкам собеседников “Ъ FM”, порядка 70% узлов в этой машине — иностранные. Первый полет импортозамещенного Superjet состоялся в сентябре 2025 года. Эксперты в авиационной отрасли отмечают, что ряд узлов в нем по своим характеристикам будет превосходить компоненты, созданные в сотрудничестве с иностранцами 20 лет назад.

Станислав Крючков