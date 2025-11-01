ОАК передала Минобороны РФ партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала Минобороны РФ партию новых самолетов Су-35С в рамках гособоронзаказа. Самолеты «отправились к местам несения службы», их точное число не уточняется.

В «Ростехе» рассказали, что истребители прошли наземные и летные заводские испытания. Авиастроители «уверенно нарастили темпы поставок современных боевых самолетов в интересах Минобороны РФ», добавила госкорпорация.

«В этом году планируем поставки очередных партий самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации»,— уточнил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

Минобороны получило от ОАК партии истребителей Су-35С в марте и в мае. Также госкорпорация поставляет военному ведомству истребители-бомбардировщики Су-34. В июне сообщалось, что ОАК и Минобороны пересматривают убыточные контракты на самолеты.