В Иркутске проходят летные испытания МС-21 с российскими двигателями

Второй импортозамещенный среднемагистральный самолет МС-21, оснащенный новыми отечественными системами и двигателями ПД-14, проходит летные испытания в Иркутске. Кадры взлета воздушного судна с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех») опубликовал Минпромторг России.

В сообщении министерства отмечается, что самолет присоединится к программе сертификационных испытаний «наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами».

В июле был протестирован первый импортозамещенный МС-21 с отечественным оборудованием. В сентябре же начались испытания второго МС-21, импортозамещенного полностью. В начале октября глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал его первый полет, назвав этот этап одной из «ключевых точек сертификационных испытаний». Позднее глава Росавиации Дмитрий Ядров в ходе выездного совещания на Иркутском авиазаводе заявил, что сертификация импортозамещенного самолета МС-21 завершится до конца следующего года.

МС-21 рассчитан на вместимость от 163 до 211 пассажиров и собирается на Иркутском авиационном заводе. Первый полет модели состоялся в мае 2017 года, а в декабре 2020 года самолет впервые подняли в воздух с российским двигателем ПД-14. В 2029 году планируется выйти на ежегодный выпуск 72 самолетов МС-21.

Влад Никифоров