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11:26
Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму
13:00
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
05:56
СМИ: сторонники Демократической партии Молдавии покидают страну
13:34
Два гражданина России пострадали в ДТП в Турции
13:25
Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима
12:44
Владимир Путин призвал отказаться от протекционизма и санкций в торговой сфере
12:27
Губернатор Пензенской области призвал не мстить из-за конфликта в Чемодановке
12:03
Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции из-за протестов
11:40
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
11:24
Летевший из Москвы самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
11:11
Доходы дочери Трампа и ее мужа в 2018 году превысили $28 млн
10:49
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
10:30
Козак заявил о важности единой позиции России, США и ЕС по поддержке Молдавии
09:59
Эквадор заподозрил Ассанжа и его соратника в шпионаже
09:49
Освобожденный судом Севастополя капитан украинского судна вернулся на родину
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Тема
(обновлено: 15.06.2019)
Ситуация в ДНР и ЛНР
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6
В Донбассе начали добычу паспортов
В Ростовской области выдали первые документы РФ по упрощенной программе для жителей ДНР и ЛНР
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ДНР и ЛНР примеряются к российским паспортам
Заинтересованы ли жители в получении документа
«Это явно ход на обострение»
Дмитрий Дризе — об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР
20
Урюпинскому артиллеристу не зачли донецкий «Оплот»
Суд, в отличие от военкомата, не признал службу в ДНР военной
24
«Видимо, паспорта — это только начало»
Дмитрий Дризе — о возможности предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР
36
Упрощение из правил
Жителям непризнанных ДНР и ЛНР могут разрешить стать россиянами по облегченной схеме
1
Полпредам ДНР досталось от суда
Вынесен приговор группировке рейдеров
14
Полпреды ДНР оказались обычными рейдерами
Мещанский суд оценил работу представителей ДНР в суде международном
5
Нацбол вернулся из ДНР за сроком
Соратнику Эдуарда Лимонова дали три года тюрьмы за контрабанду оружия
2
Ополченец нашел убежище в суде
Воевавший на стороне ДНР украинец избежал депортации
15
«Романтика выветривается, когда статистика приводит цифры»
Виктор Лошак — о последствиях выборов в ДНР и ЛНР для России
«В обозримом будущем конфликт останется замороженным»
Максим Юсин — о прошедших в ДНР и ЛНР выборах
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Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия