Мишустин пообещал удвоить финансирование льготной ипотеки в приграничье

Правительство России удвоит финансирование льготной ипотеки для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, а также приграничных регионов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«На текущий год в бюджете заложено 5 млрд руб. на субсидирование ставки по ипотеке... в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и... в приграничных Белгородской, Курской областях, — сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС). — Удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой, смогло на несколько тысяч семей больше».

Премьер отметил, что подключение дополнительного финансирования должно пройти «максимально бесшовно» — без задержек со стороны банков и страховых компаний. Контролировать ситуацию он поручил своему заместителю Марату Хуснуллину.

По словам господина Мишустина, льготный механизм был запущен для ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей три года назад. Самой востребованной из льготных программ премьер назвал семейную ипотеку.