Путин подписал закон об упрощенной регистрации машин в новых регионах России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Правительство РФ получит право устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные в новых регионах или на Украине до 31 декабря 2025 года, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Для регистрации не потребуются диагностическая карта и таможенные документы, а также прохождение процедур оценки соответствия техническим требованиям. Паспорт транспортного средства будет выдаваться на бумажном носителе.

Новые правила распространяются на машины граждан, которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их вхождения в состав РФ, а также на авто местных юрлиц. Под упрощенную регистрацию также попадет транспорт, обращенный в государственную собственность и позже переданный в казну или госорганизациям.