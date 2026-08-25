Жителя Мариуполя приговорили к 23 годам за госизмену

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Мариуполя Алексея Ханова к 23 годам лишения свободы по делу о государственной измене и незаконном обращении со взрывчаткой. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

По версии обвинения, в конце 2024 года Алексей Ханов был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины. Мужчина передавал украинской стороне координаты, а также фото- и видеозаписи действий подразделения тактической группы Росгвардии и Приморской районной администрации Мариуполя. Позже он согласился помочь другим агентам организовать подрыв администрации. За это в общей сложности ему заплатили около 30 тыс. руб.

Алексея Ханова задержали сотрудники правоохранительных органов у тайника, когда он доставал компоненты для сборки самодельного взрывного устройства. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 275, ч. 2 ст. 205.4, ч. 3 ст. 205.1 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (государственная измена, участие в террористическом сообществе, содействие террористической деятельности и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Суд признал Алексея Ханова виновным, первые пять лет он проведет в тюрьме, а также заплатит штраф в размере 600 тыс. руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь