Армия России взяла Новую Казачью в Харьковской области
Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области Украины. Об этом заявило Минобороны России.
В Харьковской области российские военнослужащие продолжают бои за несколько населенных пунктов, добавили в ведомстве.
В Доброполье в ДНР за сутки под российский контроль перешли еще 70 зданий, указано в сводке. В целом в зоне СВО было сбито 680 беспилотников вооруженных сил Украины.
За период с марта по сентябрь 2026 года российские войска сообщали о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в Харьковской области. В марте 2026 года Минобороны России информировало о занятии населённых пунктов Песчаное и Шевяковка. В апреле 2026 года под контроль российских войск перешло Бочково, а в мае — Нововасилевка.
В июле и августе 2026 года были заняты Волховское и Бакшеевка соответственно. В сентябре 2026 года российские войска также сообщали о взятии ряда населенных пунктов в Харьковской области, включая Широкое, Шевченково, Потихоново, Красный Яр, Польную, Новоалександровку, Петропавловку и Лозовую.