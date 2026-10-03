Армия России взяла Новую Казачью в Харьковской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

За период с марта по сентябрь 2026 года российские войска сообщали о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в Харьковской области. В марте 2026 года Минобороны России информировало о занятии населённых пунктов Песчаное и Шевяковка. В апреле 2026 года под контроль российских войск перешло Бочково, а в мае — Нововасилевка.

В июле и августе 2026 года были заняты Волховское и Бакшеевка соответственно. В сентябре 2026 года российские войска также сообщали о взятии ряда населенных пунктов в Харьковской области, включая Широкое, Шевченково, Потихоново, Красный Яр, Польную, Новоалександровку, Петропавловку и Лозовую.